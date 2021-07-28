Портников рвет и мечет: почти половина украинцев за Путина

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Существование в одной стране двух практически тождественных по количеству групп населения, одна из которых считает, что украинцы есть, а другая – что нет, ставит точку на каком-либо серьёзном развитии государства.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский антироссийский пропагандист-майданщик Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он ужаснулся от результатов свежего соцопроса, проведенного группой Рейтинг, согласно которым с утверждением президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские – один народ, согласен 41 % опрошенных жителей Украины.

«Что делать, чтобы эта опасность была для нас меньшей, чтобы жители Юга и Востока (а это потенциально более уязвимые для российской пропаганды регионы Украины), перестали думать, что русские и украинцы являются одним народом? Чтобы начали осознавать, насколько разными являются эти нации и их исторические пути, и насколько разным может быть их будущее. Тут нужна реальная государственная политика, именно она может изменить ситуацию к лучшему», – заявил Портников.

В первую очередь он назвал языковую политику.

«Мы с вами понимаем, сколько всего достигнуто путём квотирования языка в медиа, путём принятия закона о государственном языке. Это очень важная вещь, без которой не будет украинской идентичности, и без которой количество людей, которые думают, что украинцы и русские – это один народ, будет только увеличиваться с годами», – стращал пропагандист.

Не менее важным фактором он посчитал тщательный подход к гуманитарному образованию.

«В отличие от многих стран мира, на Украине именно гуманитарное образование гарантирует существование государства. А недостатки в гуманитарном образовании программируют исчезновение Украины с политической карты мира, исчезновение украинского народа и превращение его в часть русского народа. Исчезновение украинского языка и объявление его диалектом русского», – предупредил Портников.

«Мы не можем себе позволить молодёжь, 44 процента (опрошенных от 18 до 29 лет – ред.) которой согласны с шовинистическими утверждениями и не имеют никакой идентичности. Эта молодёжь – потенциальная опора оккупантов, если они захотят прийти в какие-то другие регионы Украины. Потому что если русские и украинцы – один народ, то у нас может быть только внутренний конфликт, и зачем в нём участвовать? Это и есть идея Путина и других – превратить конфликты на Украине в гражданскую войну, а не на межгосударственный конфликт между шовинистической Россией и Украиной, которая борется за своё будущее», – истерил майданщик.

Он предупредил, что за умы граждан придётся бороться долго, однако в случае поражения «Украина обречена на стагнацию и деградацию».

«Потому что существование в одной стране двух практически тождественных по количеству групп населения, одна из которых считает, что украинцы есть, а другая – что нет, ставит точку на каком-либо серьёзном развитии государства. Потому что если почти половина населения не понимает, зачем это государство нужно, государство не развивается, его крадут, её не воспринимают всерьёз, а всерьёз воспринимают соседнее государство. Будем отдавать себе в этом отчёт. И для того, чтобы хотя бы немного ускорить наше развитие на будущее, мы должны понимать: чем меньше людей, которые соглашаются с Путиным, тем лучше будет жизнь в украинском государстве», – заключил Портников.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Портников потребовал извратить переводом русского поэта Пушкина.