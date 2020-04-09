Украинская сторона начала впадать в маразм на переговорах – представитель ЛНР

09.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев на переговорах ТКГ по Донбассу несколько последних встреч подряд предпочитает не принимать никаких договорённостей, перебрасывая повестку на следующие переговоры.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный итог заседания, которое было растянуто на три дня – Украине мир не нужен, Зеленскому мир не нужен. Даже те потуги, которые были осенью, какие-то заявления, что давайте я позвоню Путину, а давайте мы организуем обмен, а давайте сделаем где-то разведение, а давайте прекратим стрелять – не нужно это Украине сегодня.

Украине нужно просто имитировать продолжение некоего диалога, причём самое главное в этом диалоге в том, что мы не ведём переговоров с сепаратистами, только с Россией. Мы говорим: пожалуйста, поговорите с Россией об обмене пленными, договоритесь о прекращении огня, о разведении. Можете ещё и с Францией, и с Германией об этом договориться. То есть, вот такое направление.

По Консультативному совету: какая страсть, Украина заявляет, нам нужно согласие Нормандского формата, нам нужно согласие Совета Европы, парламента Украины, сборища радикалов, для того, чтобы двадцать человек, по десять с каждой сторон, сели и просто начали говорить между собой, без решающего голоса – просто диалог между Донбассом и Киевом.

Это ввело просто в страх, вы 25 марта должны были подписать документ об учреждении Консультативного совета, сегодня вы сказали: нет, подождите, мы должны пойти проконсультироваться, мы пойдём спросим разрешения», – рассказал Мирошник.

«Вывод один: вам не нужен диалог, вам не нужно никакое умиротворение. Сегодня мы не договорились о точках разведения. То есть, две недели назад вы были согласны на четыре точки, но не подписали документ, два дня назад вы были готовы на восемь точек, но не подписали документ…

Сегодня, когда нужно было договариваться, говорят экстравагантный вариант – давайте продолжим диалог в пятницу в 23:00. А почему в пятницу в 23:00? Ну, потому что другого времени нет, давайте продолжим в это, а вы что, не хотите в пятницу в 23:00 продолжить переговоры? Это на самом деле маразм!» – добавил представитель ЛНР.

«Единственный вопрос, который как-то сошёлся, на минимальных цифрах, скорее всего, мы договорились об обмене. Обмен будет минимальным, формула пока не озвучивается, но я надеюсь, что хотя бы несколько человек мы вернём к себе домой из украинских тюрем, каких-то людей мы отдадим туда.

По всем остальным вопросам ни по политическим, ни по экономическим, ни по вопросам безопасности договорённости нет и нет желания её достигать», – заключил Мирошник.