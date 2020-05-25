Украинская телепропаганда на Крым и Донбасс возымела мощный обратный эффект

25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Созданный украинской властью для ведения пропаганды на территории Крыма и ЛДНР телеканал «Дом» воспринимается с прямо противоположным эффектом – своей унизительной и русофобской повесткой он отталкивает жителей неподконтрольных Киеву регионов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила киевский журналист Олеся Медведева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ознакомилась с деятельностью телеканала «ДОМ», заявленной целью которого является завладение умами людей на неподконтрольной Украине территориях Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Я не пойму, чем этот канал отличается от других каналов, кроме того, что он вещает на русском языке, очень интересные там журналисты вещают, которых сложно назвать своими для жителей неподконтрольных территорий», – заявила она.

Также журналистка посчитала абсурдным способ подачи работниками телеканала «ДОМ» информации, которая говорит о том, что в Донбассе и в Крыму проживают тупые люди, которые скоро умрут.

«Абсолютно непонятно, какую цель они преследуют, транслируя подобный контент, цель была ментально вернуть людей, но если людям рассказывают, что они там все зомби, что у них всё очень плохо, что на самом деле там много тупых людей и они все скоро умрут.

Очень сложно вернуться ментально таким образом: «О Господи, нас обижают, называют тупыми и вообще неадекватными людьми. Как же мы хотим снова на Украину, а давайте-ка все пойдём». Это выглядит абсурдно», – резюмировала Медведева.