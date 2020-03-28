Украинская телеведущая – о цензуре при Порошенко и Зеленском

28.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

При президенте Петре Порошенко украинских тележурналистов «прессовали» за то, что те не перебивали неудобных власти выступающих в эфире. При Владимире Зеленском цензура осталась, хоть и наблюдаются небольшие послабления.

Об этом «Эху Киева» рассказала украинская телеведущая Диана Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К нам (при Порошенко – ред.) приходили предупреждения, нас пытались прессовать за то, что мы не перебиваем гостей в эфире, когда они, например, произносят словосочетание «тарифный геноцид»,– рассказала Панченко. – И это тоже ответственность, я ставлю под угрозу не только себя, но и своих коллег. Это ужасно».

По словам журналистки, после ухода Порошенко цензоры дали послабления.

«Были очень странные инициативы по цензуре, но, мне кажется, власть все же решила от них отказаться, хотя, наверное, была не прочь (их ввести – рад.), потому как соблазн очень велик: монобольшинство, монофракция, абсолютная власть, делай, что хочешь, – считает телеведущая. – Я думаю, вовремя опомнились, и здравый смысл победил. Действительно, сейчас легче, но какие-то клише, которые, как мне кажется, уже можно было бы поставить под сомнение, все равно присутствуют».

Диана Панченко также рассказала, что когда во время эфира юрист Елена Лукаш озвучивает свои расследования по майдану, то у нее нередко пробегает холодок по коже.

Ранее экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин заявил о том, что дешевле запретить российские соцсети, чем создавать украинский контент.