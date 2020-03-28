Украинская телеведущая: Передачи на русском смотрят лучше

28.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский телезритель хочет слышать русскую речь с ТВ-экранов, передачи с русскоязычными выступающими собирают аудиторию больше, нежели исключительно украиноязычные, введенные путем репрессивных мер.

Об этом «Эху Киева» рассказала украинская телеведущая Диана Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зритель очень часто хочет слышать русскую речь, русскоязычных спикеров лучше смотрят», – рассказала Панченко. Правда, она тут же поправилась, что не является сторонницей государственного статуса русского языка.

«Это не означает, что нужно подвергать сомнению статус государственного украинского языка. Но для чего навязывать телевидению квоты в 90%, к которым мы идем? Зачем нам, журналистам, не давать проводить эфиры на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать этот самый контент?» – осторожно заметила телеведущая.

Она напомнила, что до выборов президент Украины Владимир Зеленский старался понравиться как условно «голубому», так и условно «оранжевому» электорату.

«Он говорил о том, что закон о языке нужно пересмотреть, либо проанализировать, но в итоге ужесточил нормы», – добавила Диана Панченко.

Ранее скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов сбежал из студии телеканала «Киевская Русь» после того, как там отказались сменить язык передачи с русского на украинский.