Украинская тероборона стала профанацией – Билецкий

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Новости Украины

Украинские отряды территориальной обороны фактически существуют только на бумаге – Киев так и не создал из них многочисленные и эффективные подразделения.

Об этом в ходе «национального круглого стола» в Киеве заявил основатель неонацистского подразделения «Азов» и главарь запрещенного в РФ «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тероборона – это то, что сегодня может серьёзно усилить обороноспособность страны. Но если она будет создаваться не на бумаге, а в реальной жизни. Скажу моменты, которые делают нынешнюю тероборону профанацией. Первое – медкомиссия как у космонавтов. У Сил специальных операций критерии ниже, чет у территориальной обороны. Второе – это отказ держать оружие бойцам теробороны дома. Это основные, ключевые тезисы. Есть ещё десятки и десятки чрезвычайно критических моментов и проблем. Но я думаю, что для украинского общества ключевыми должны быть простые максимы – единство, не паниковать, но готовиться», – сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что для достижения «единства» украинское руководство должно законодательно объявить всю неугодную оппозицию коллаборационистами.

«Если мы говорим о единстве, то мы должны говорить и о другой стороне – о тех людях, которые на Украине откровенно не уважают и не верят в аксиоматичность суверенности и единства украинского государства. О пятой колонне, которая существует на Украине, спокойно действует и развивается, со всеми её силовыми отрядами, охранными фирмами, православно-криминальными группировками, фракцией в парламенте и СМИ. Если мы говорим о единстве, мы должны помнить, что его не может быть там, где спокойно действует пятая колонна. Нам нужен закон о коллаборационистах. Нам надо на законодательном уровне прекратить любую их деятельность в нашей стране. Два законопроекта о коллаборационистах лежат уже больше полугода в украинском парламенте. Их абсолютно спокойно блокирует сила, которую привёл в парламент президент. И принятие этих законов – насущная необходимость», – резюмировал радикал.