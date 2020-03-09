09.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина, Экономика
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Украинская власть боится даже перечить тем, кого пора истребить – юрист




Новое правительство Украины возглавил человек, который обещал дать воду в Крым, а потом испугался выполнять это решение, а министром Кабмина стал сторонник Порошенко, называвший украинский народ «быдлом».

Об этом украинскому телеканалу «112» рассказал юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По новому правительству мы не можем не обратить внимание на министра кабинета министров Немчинова, – рассказал эксперт. – Он все время поддерживал преступную политику Порошенко, оскорблял действующего президента Зеленского, он, не стесняясь, называл быдлом 73% населения, которые за Зеленского голосовали. И для меня абсолютно очевидно, что премьер не проинформировал президента Украины о наличии такого персонажа».

Юрист сделал вывод, что если новый кабинет допустил промах в этом, то от него следует ожидать промахов и в дальнейшем.

«Из позитивного – это сигнал (инициатива нового премьера Дениса Шмыгаля – ред.), что украинцам, живущим на оккупированной территории в автономной республике Крым, нужно подать воду, – заметил Портнов. – Потом премьер попытался съехать, сказал, что не всем воду, а каким-то отдельным категориям…

Поэтому я думаю, что правительство будет действовать в той же парадигме, что и предыдущая власть: делают шаг вперед, потом против них что-то говорят бродячие радикалы – и власть отъехала».

Эксперт убежден, что радикалов, которых уже мало в стране, «пора истребить, взять за ухо и посадить по камерам, осудить к длительным годам лишения свободы». Но пока власть ориентируется на них.

Напомним, ранее на своем первом в качестве премьера пленарном заседании в Раде Денис Шмыгаль, под напором «патриотов», поспешил дезавуировать свои слова про поставку воды в Крым.

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