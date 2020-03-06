«Русская весна» в Киеве отменяется: Шмыгаль сдал назад

06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль под напором «патриотов» поспешил дезавуировать свои слова о возможности возобновления поставок воды в Крым.

Об этом чиновник сказал во время пленарного заседания Верховной рады в ходе «часа вопросов правительству», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не будем поставлять воду для военных и промышленных объектов. Знак восклицания, и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять, в случае необходимости или гуманитарной угрозы, украинцам воду для хозяйственных потребностей, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями, мы должны это обеспечить, это наша обязанность перед нашими украинцами, потому это важно.

Мы не говорим о восстановлении промышленной поставки воды Мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму. Потому просьба не политизировать эти вещи, не поднимать и не манипулировать», – оправдался он под крики «Ганьба!».

После чего украинский премьер ушёл от ответа на вопрос о том, во сколько украинскому бюджету обходится «содержание» Донбасса и Крыма.

«Прямых расходов бюджета на оккупированные территории у нас, конечно, нет. Но есть опосредственные, на организацию различных мероприятий, их нужно обобщать. Если есть вопросы – подготовим информацию и предоставим», – пообещал Шмыгаль.

О том, что позиция премьер-министра относительно подачи воды в Крым изменилась, в своем блоге отрапортовал и член фракции «Европейская солидарность», соратник экс-президента Петра Порошенко Алексей Гончаренко:

«Новый премьер Шмыгаль пообещал, что не будет восстанавливать водоснабжение в Крым. Лично только что поговорил с Денисом Шмыгалем про ситуацию с водой в Крыму… Гарантировал мне, что водоснабжение по каналу не будет восстановлено. Также не может идти речи о продаже воды России. С его слов, он имел в виду, что Украине придется реагировать, если оккупант перестанет давать воду людям и устроит геноцид в Крыму. Я ему ответил, что тогда это будет компетенция Гаагского трибунала. Ведь Украина все равно не имеет доступа к людям в Крыму. Теперь посмотрим, чего стоит его слово», – сообщил Гончаренко.

Тем временем, в запрещенном в РФ меджлисе потребовали от премьер-министра более четко разъяснить свою позицию.

«Ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц дезориентируют международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. При этом, абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных «инициатив» якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму», – написал в своем блоге главарь меджлиса Рефат Чубаров.