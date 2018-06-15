15.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, США, Украина

Украинская власть проглотила языки после заявления Трампа


Украинская власть испугалась слов президента США о российском Крыме и «одной из самых коррумпированных стран мира – Украине».

Об этом в своем блоге пишет экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, нынешняя украинская Фемида может преследовать только тех, кто слабее сегодняшней власти.

«Тишина в панамско-патриотическом лагере. Не требуют опровержения. Не комментируют. Не возмущаются. Не усматривают в подобной информации покушение на территориальную целостность Украины и попытку легитимизировать оккупацию полуострова. Проглотили? Где наш закон? Прокурор? МИД? Молчит Порошенко. Молчит Климкин. Молчит Гройсман.Все шкиряки и парубии как воды в рот набрали. Странно как… Раньше посмелее были.

И за гораздо менее тяжкие действия и высказывания дела возбуждали и расследовали, верещали на весь мир… Потому что «трус посылает угрозы только тогда, когда он уверен в безопасности». Это пост не про Крым. Это пост про трусливых, жадных и лживых паразитов, полностью сдавших украинский суверенитет. Я вижу как им страшно. И я улыбаюсь», – пишет Лукаш.

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