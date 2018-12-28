Украинская власть закрывает глаза на катастрофу

28.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Киевская власть не желает решать социально-экономические проблемы страны, которую массово покидает трудоспособное население.

Об этом в ходе пресс-конференции «Украино-российские отношения в 2018 году» рассказал доктор экономических наук Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При том, что уже сейчас коммунальные услуги непосильны, они планируют с 2019 по 2021 годы, потому что продиктовал Запад, поднять цену на газ в 1,6 раза, тепло подорожает более чем в 1,4 раза, электроэнергия к апрелю 2021 года должна подорожать на 73%. Это ситуация, которая есть на сегодняшний день”, – сказал Делягин.

“У них есть министр социального развития Рева – человек, прославившийся замечательной фразой: «Украинцы много жрут и долго живут». Этот человек официально сообщил, что сейчас вне Украины находятся 3,2 миллиона человек. Имеется в виду Украины вместе с ДНР и ЛНР, как они себе это мыслят.

А еще 7,9 миллионов человек находятся на непостоянной основе за пределами страны, то есть 10-12 миллионов человек находятся на заработках, при том, что численность населения от 18 до 59 лет – менее 25 миллионов, то есть за пределами страны находятся от 40 до 45% населения трудоспособного возраста. А если вычесть из них тех, кто находится в войсках, является инвалидом и работать не может, то получается, что более половины населения трудоспособного возраста находится на заработках за пределами замечательной страны.

При состоянии хозяйственной катастрофы государство очень плотно зажмурило глаза, и в принципе даже не хочет думать о том, что сейчас происходит, надеясь выкрутиться за счет сугубо политических мер», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее президент Центра стратегий и коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что антироссийская политика Украины ежемесячно обходится каждой украинской семье оплатой регулярно повышающихся тарифов ЖКХ.