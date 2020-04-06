06.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Украинская власть запаниковала – Погребинский  




Явившись в парламент и потребовал принятия закона о продаже земли, президент Украины Владимир Зеленский показал, что находится в состоянии паники.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Я считаю, что глава государства в панике. При том как профессиональный актер изображает спокойствие. Но реальные действия свидетельствуют о том, что он в панике – предпринимаемые меры говорят именно о таком его состоянии», – отметил Погребинский.

По его словам, украинская власть принимает жесткие противоэпидемиологические, но при этом «не может проконтролировать свою же декларируемую жесткость».

«Что испытывает руководитель, если он именно в этот момент приходит в парламент? Утверждая, что именно сейчас надо принять закон о земле — разве это не признак паники? Когда эта тема не в повестке дня совершенно — Зеленский находит оправдание: принимайте этот закон, иначе нам денег не дадут! Квалифицированный лидер не скажет в своем парламенте, что нам поставили ультиматум – и мы должны немедленно его удовлетворить», – сказал политолог.

Как сообщало «ПолитНавигатор», под покровом ночи Рада продала украинскую землю

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