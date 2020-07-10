Украинская военная разведка усилила свою деятельность на крымском направлении

10.07.2020, Киев, Максим Карпенко

На данный момент Россия не подготовила ударную группировку для наступления на Украину.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил командующий карательной группировкой ВСУ в Донбассе Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Положение дел на таврическом направлении такое, что ВСУ усилены все виды разведки. Также в усиленном режиме ведется разведка всеми уполномоченными на то органами Украины. Ежедневно получаются ведомости про вооруженные силы РФ на полуострове, на временно оккупированной территории и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживаются до деталей – состояние, положение тех подразделений, которые находятся на временно оккупированной территории, действий по отношению к Северо-Крымскому каналу.

Происходит полностью отслеживание ситуации относительно возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров с территориальной части РФ. Обозначенное состояние положения врага таково, что в данный момент враг не подготовил наступательно-ударную группировку, его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.

Вдоль административной границы между Херсонской областью и Автономной республикой Крым находится небольшое количество подразделений Российской Федерации, которые выполняют задания по наблюдению за нашей группировкой ВСУ, которая тоже находится в том числе на соответствующем расстоянии приближения к административной границе.

На данный момент непосредственных угроз относительно наступления с временно оккупированной территории со стороны вооруженных сил Российской Федерации на Херсонскую область на обозначенном направлении не выявлено и не установлено», – заявил Наев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор» командующий ВМСУ Алексей Неижпапа объявил о подготовке к чреватой большими потерями войне с Россией и пригрозил ракетным ударом по Севастополю.