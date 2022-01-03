Украинские артисты: Без российских исполнителей концертные залы не собираются

Новости Украины

Украинские артисты не могут собрать большие залы и зарабатывать на выступлениях даже при отсутствии российских конкурентов.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил известный украинский артист, участник юмористического дуэта «Кролики» Владимир Данилец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данильца, еще недавно ни одно шоу на Украине не обходилось без российских исполнителей, без которых публика не готова платить за концерты.

«Как они быстро переобуваются, резко становятся патриотами, ненавидят русских, хотя сами тащили русских артистов здесь же выступать. Без русских артистов – ну никак. Начнем даже с этого товарища [русофобствующего сегодня ведущего «Караоке на майдане»] Кондратюка. Это же все было. Вот сидит человек, который принимал участие в конкурсе «Звездный дуэт», где было пол-Москвы. Были, правда, и украинские звезды, но без Москвы никуда», – отметил Данилец.

Он подчеркнул, что сегодня российские исполнители на Украину практические не едут и никто не мешает местным артистами зарабатывать, но на их концерты украинская публика не особо ходит.

«Потому что вы не делаете так, чтобы люди на вас шли, вы не показываете то, чего люди хотят. Вы не показываете шоу, нет хороших, красивых песен, нет хороших, правильных исполнителей, которые умеют подавать песню. Это же не все так просто. Они думают, что вышел, микрофончик взял, песню спел. А искусство же у нас какое? «Руки вверх, не слышу вас!». Все певцы, оказывается, у нас глухие. Они не слышат, что тысячный зал должен аплодировать стоять, они не слышат. Еще и слепые: «Где ваши руки?». Ну а можно уже что-то новое придумать? Уже 30 лет «руки» и «не слышу вас», – заявил Моисеенко.

Напомним, что киевским режимом составлены так называемые черные списки российских артистов, которые объявлены угрозой нацбезопасности и которым запрещен въезд на территорию страны. Так, недавно СБУ посчитала угрозой пятого мужа Аллы Пугачевой пародиста Максима Галкина.