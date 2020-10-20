Украинские артисты и спортсмены прививаются российской вакциной

20.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Среди украинской элиты, артистов и бизнесменов уже вовсю идет прививка российской вакциной от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик призвал не заниматься самоуничтожением и пойти на закупку российской вакцины, которая доказывает свою эффективность.

«Вместо того, чтобы говорить, что давайте вакцину купим, у нас трагедия на носу. По слухам, уже на Бесарабке власть имеет русские вакцины, кому надо, кто хочет. Вакцина не имеет национальности. Говорить: «Русскую брать не будем, этого не может быть». Как это не может быть? А спутник первый, а первый космонавт где был – в Америке, в Китае или в Японии? Почему вот так перечеркивать прошлое?

Но тут уже речь идет о жизни людей. Я этого с вакциной вообще не понимаю. Все мои друзья, знакомые, по спорту и по жизни, артисты – уже все привиты этой вакциной. Но почему забирать у своего народа?», – заявил Червоненко.

Ранее известный украинский кардиохирург Борис Тодуров заявил, что на Украине целые семьи прививаются российской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа.