Украинские артисты теряют деньги. В Киеве обвиняют русских

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Российские деятели искусства якобы с позволения Владимира Зеленского, «оккупировали» украинскую эстраду, лишив местных артистов заработка.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политический эксперт Владимир Манько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим, что российское понемногу возвращается, артисты возвращаются, этот Добронравов – это как раз артист, который играл роли в продакшене Владимира Зеленского. Поэтому тут такая мысль приходит, что это экспансия нашего рынка. Кроме этих идеологических и политических вопросов, что это невозможно, потому что они поддерживали аннексию Крыма, агрессию РФ, как-то непристойно высказывались об Украине.

Тут ещё и коммерческий вопрос – они сюда заходят, имеют с этого выгоду. Соответственно, утрачивается прибыть наших, украинских продакшенов – музыкальных, кино-, эстрадных и всех других. Тогда вопрос – с какой целью это делается в коммерческом плане? Дать заработать российским коммерсантам, которые делают кино, эстраду, и так далее», – возмутился Манько.