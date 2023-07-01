Украинские банки воруют по двести миллионов в день – экономист

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В банковской сфере Украины действует финансовая схема по воровству денег в размере двухсот миллионов гривен в день.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил киевский финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национальный банк в своё время купил облигации Министерства финансов, более чем на триста миллиардов гривен. И зачем-то ставку доходности по этим облигациям, которые находятся в собственности Национального банка, к учётной ставке Национального банка. И теперь Национальный банк сам определяет ставку, и, соответственно, доходность, по которой Минфин должен ему платить доход по этим облигациям. Это всё равно, если бы простому украинцу дали возможность устанавливать ставку по депозиту в банке. Приходишь в банк, приносишь миллион гривен, а тебе «Ставка, которую вы поставите», – пояснил Кущ.

Он подчеркнул, что затем эти деньги переводятся группе коммерческих банков. По этой схеме из бюджета воруется порядка двухсот миллионов гривен в день, что составляли десятки миллиардов гривен дохода в год.

«Именно поэтому за январь-апрель 2023 года коммерческие банки задекларировали чистую прибыль сорок четыре миллиарда гривен. Это на фоне абсолютно коллапсирующей экономики», – возмутился Кущ.

Экономист отметил, что по этой причине Национальный банк ни за что не станет понижать высокую ставку, даже несмотря на растущую инфляцию.

«Многие критикуют Национальный Банк, что у него высокая учётная ставка – 25%, при том, что инфляция уже 16%, и пора бы снижать. Экономика требует дешёвых кредитных ресурсов, бизнес восстанавливается, военный оборонный заказ, и так далее, нужны кредитные ресурсы. Семьдесят процентов бизнеса говорит, что одна из основных проблем современной Украины – это отсутствие доступа к дешёвым кредитным ресурсам. Но кто будет сокращать эту учётную ставку, если она приносит такой доход? Это как пчёлы против мёда. Ты сокращаешь учётную ставку, значит, сокращаешь доход, который получишь от Министерства финансов. Схема порядка двухсот миллионов гривен в день. А всем объясняют, что это плата за стабильность финансовой системы», – добавил Кущ.