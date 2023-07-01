«Не бойтесь Россию»: британцы подстрекают США поднять градус эскалации на Украине

Соединенные Штаты в состоянии без ущерба для своей обороноспособности передать Украине 500 танков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бывший офицер британской военной разведки, а ныне преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж.

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«Украине нужно абсолютно все вооружение, которое может предоставить Запад. И здесь я скажу об американцах: у них есть, что передать и что никогда не будет использовано в других операциях — на Тайване или в Тихом океане. На самом деле, много танков было вывезено с Тихоокеанского театра, и теперь они стоят на хранении — идеально исправные, очень эффективные, и невостребованные. Они простоят в аризонской пустыне тысячу лет, там и сгниют», – сказал Ледвидж.

По его словам, американцы «патологически боятся эскалации».

«Возможно, я мог бы понять это 15 месяцев назад, но теперь это абсолютно безосновательно. Что россияне сделают американцам? Давайте подумаем, что произойдет, если они пойдут против американцев. Во-первых, они потеряют Черноморский флот, потеряют Калининград. Если им очень повезет, возможно им позволят сохранить авиацию. Поэтому россияне ничего не могут сделать. Эскалации против США не будет, ведь россияне — не самоубийцы», – считает собеседник «НВ».

Он не верит, что Россия применит ядерное оружие.

«Не в ответ на передачу американцами партии танков. 500 танков не стоят атомной бомбы. Это большая проблема — иллюзия эскалации. Украинцы это знают, но людям на Западе нужно напоминать, что Украине все время нужно вооружение, и каждый день все больше. Уверен, наши военные это понимают, и есть немало людей, которые упорно над этим работают. Но в США это политическая проблема», – говорит эксперт.

Он соглашается, что с приближением президентских выборов в США будет еще хуже.

«Да. То есть у вас есть год. Я не люблю говорить об ограничениях, но это будет именно так. Думаю, что будет политическая поддержка на Западе — бесспорно в Великобритании, проукраинская позиция Германии становится сильнее, Франция также вас поддерживает. Это ключевые нации. Безусловно, балтийцы, североевропейские страны — о них вам не стоит волноваться. Но ведь США… Хотелось бы услышать от президента Байдена такие слова: «Мы хотим, чтобы Украина победила, и мы дадим им все необходимое для этого». Вместо «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Ведь они до сих пор не определили: «потребуется» для чего именно? На случай, если они хотят совершить такую же ошибку, как с Афганистаном, но в ситуации, которая в тысячу раз важнее Афганистана, — их предупреждали», – резюмировал Ледвидж.