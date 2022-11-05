Украинские беженцы в Польше будут платить за проживание

05.11.2022  14:27 (Мск), Варшава  
Олег Хавич.  
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беженцы, Дзен, Польша, Украина, Финансы
Новости Украины

Правительство Польши объявило, что с 2023 года беженцы с Украины, находящиеся в местах коллективного проживания, должны будут оплачивать его стоимость, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство внутренних дел Польши подготовило законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года граждане Украины, которые находятся в Польше более 120 дней и пребывают в местах коллективного проживания, должны частично возмещать его стоимость.

Правительство Польши объявило, что с 2023 года беженцы с Украины, находящиеся в местах коллективного...

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Первоначально они должны покрывать 50% стоимости проживания, но не более 40 злотых в день (около 8 долларов). С 1 мая 2023 года украинские беженцы, пребывающие в Польше более 180 дней, будут оплачивать 75% стоимости проживания, но не более 60 злотых в день. При этом зачастую места коллективного проживания – это школьные спортзалы.

«Мы не можем бесконечно финансировать пребывание беженцев», – объяснил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

Окончательное утверждение законопроекта ожидается 15 ноября, при этом в польском МВД сообщили, что предусматривается освобождение от оплаты лиц, которые в силу инвалидности, возраста, беременности или необходимости ухода за несовершеннолетними детьми не могут работать. Людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, также – по гуманитарным соображениям – не придется платить за проживание и питание, обещают польские власти

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша намерена подготовить отчет о потерях, которые будто бы причинил СССР этой стране в период Второй Мировой войны, и потребует от России возмещения ущерба за них.

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