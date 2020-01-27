Украинские бизнесмены подставили и опозорили Зеленского в Давосе

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские бизнесмены, участвовавшие во всемирном экономическом форуме в Давосе, должны были обеспечить явку на выступлении президента страны Владимира Зеленского. Это позволило бы ему избежать фиаско, провозглашая свою речь перед полупустым залом.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При том, что [олигарх] Пинчук делал этот завтрак, где все пришли, поели вареников, выступили, но я вам хочу сказать, что есть же возможность депутатов украинских, журналистов – есть люди, которые приезжают сами по себе. Можно договориться. Не только Пинчук – целый ряд украинских богатых людей делают регулярные взносы на Давосский форум, потому что они считают себя причастными к некоему там, и у них есть квоты на какое-то количество. При выступлении Зеленского заполните, б…ть, зал этими людьми. Послушайте, это вообще принцип – не может лидер выступать перед пустым залом», – заявил Джангиров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию, выступая на форуме в Давосе на прошлой неделе. Послушать речь украинского лидера собралось крайне мало людей.