Украинские боевики анонсируют массовый снос памятников героям Великой Отечественной

18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В скором времени по всей Украине начнется массовый демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны.

Об этом в своем блоге заявил бывший главарь националистической группировки УНА-УНСО, боевик АТО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, этот демонтаж не встретит сопротивления со стороны населения Украины, как это произошло со сносом памятников Ленину по всей стране.

«2015 год. Демонтаж Ленина в Бахмуте. До этого вы все говорили, что свержение Лениных раскалывает страну, старшее поколение этого не переживет. Но случилось как нельзя лучше. Все были довольны.

Так вот, говорю вам: демонтаж замполитских аттракционов – «вечных огней», обелисков, «неизвестных солдат» тоже состоится мирно. Никто даже не заметит, кроме жопоблока. Это будет скоро», – заявил Корчинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне власти Львова объявили тендер на снос памятника героям Великой Отечественной войны.