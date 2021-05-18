Украинские боевики анонсируют массовый снос памятников героям Великой Отечественной

Украинские боевики анонсируют массовый снос памятников героям Великой ОтечественнойНовости Украины
В скором времени по всей Украине начнется массовый демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны.
Об этом в своем блоге заявил бывший главарь националистической группировки УНА-УНСО, боевик АТО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
По мнению Корчинского, этот демонтаж не встретит сопротивления со стороны населения Украины, как это произошло со сносом памятников Ленину по всей стране.
«2015 год. Демонтаж Ленина в Бахмуте. До этого вы все говорили, что свержение Лениных раскалывает страну, старшее поколение этого не переживет. Но случилось как нельзя лучше. Все были довольны.
Так вот, говорю вам: демонтаж замполитских аттракционов – «вечных огней», обелисков, «неизвестных солдат» тоже состоится мирно. Никто даже не заметит, кроме жопоблока. Это будет скоро», – заявил Корчинский.
Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне власти Львова объявили тендер на снос памятника героям Великой Отечественной войны.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.