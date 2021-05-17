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17.05.2021, Львов, Максим Карпенко
 
Вандализм, Галиция, Дзен, Происшествия, Украина
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Власти Львова объявили тендер на снос памятника героям Великой Отечественной

Новости УкраиныГалицкая районная администрация Львова объявила тендер на услуги по демонтажу конструкций Монумента боевой славы,...

Галицкая районная администрация Львова объявила тендер на услуги по демонтажу конструкций Монумента боевой славы, посвященного советским воинам-победителям нацизма. Соответствующая информация обнародована на портале государственных закупок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно условиям тендера, речь идет о демонтаже скульптуры Матери-Родины и солдата. Сам монумент расположен на улице Стрыйской во Львове. На это из бюджета города выделят 131 тысячу гривен, а на снос барельефов потратят еще сто тысяч. Прием предложений Галицкая райадминистрация будет рассматривать до 10-ти утра 25-го мая.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», во Львове продолжается снос Монумента боевой славы городское руководство добралось до стелы, изображающей сюжеты Гражданской войны, вхождения Львова в состав УССР в 1939 году и Великой Отечественной войны. Также на месте провели работы по сносу 30-метровой стелы, являющейся частью монумента.

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