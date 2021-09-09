Украинские боевики едва не устроили гуманитарную катастрофу в Донбассе

ВСУ выпустили 24 артиллерийских снаряда по селу Васильевка, где находится насосная станция, которая питает питьевой водой весь Донецк.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донецком направлении боевики 25-й бригады, по приказу военного преступника Зенченко, открыли огонь из 122-мм артиллерийских орудий по населённому пункту Васильевка, выпустив двадцать четыре артиллерийских снаряда», – говорится в сообщении.

Комментируя произошедшее, работающий в Донецке военный корреспондент Андрей Руденко отметил, что таким образом украинские боевики пытались устроить крупную провокацию и спровоцировать гуманитарную катастрофу.

«С утра ВСУ били из артиллерии по населённому пункту Васильевка, там находится насосная станция, которая обеспечивает питьевой водой город Донецк, а также подконтрольные Украине посёлки. Но, видимо, ВСУ наплевать на то, что люди могут остаться без воды.

ВСУ цинично нанесли удары, 24 снаряда упали возле насосной станции. 58 бригада ВСУ выбрала эту насосную станцию, как цель. Если в неё попадёт снаряд, здесь начнётся гуманитарная катастрофа, город-миллионник останется без воды, не считая небольших населённых пунктов рядом», – сказал он.