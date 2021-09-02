300 прилетов за последние дни. ВСУ продолжают наносить удары по Донбассу

02.09.2021 17:37 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В канун встречи украинского и американского президентов в Вашингтоне, в Донбассе ВСУ более трёхсот раз обстреляли территорию ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня было внеочередное заседание группы по безопасности в Минске, потому что на Донбассе фоном для поездки Зеленского в США стали максимальные обстрелы. Сегодня было заявлено более трёх сотнях прилётов только за последние несколько дней, три человека пострадали и это только мирные. Поэтому сегодня ДНР потребовала проведения встречи с украинской стороной в группе по безопасности в Минске. Это был разговор глухого с немым – украинцы пришли и говорят: «Какие механизмы для обеспечения безопасности? Ничего не знаем. Кто и куда стрелял, не знаем», – сказал Мирошник.

Кроме того, дипломат отметил, что Киев, ожидающий решения всех проблем Вашингтоном, так и остаётся недоговороспособным.

«Это ожидание того, что на встрече Зеленского и Байдена примутся гениальные решения, американцы возьмут Киев под крыло, а дальше «мы уж развернёмся». Иными словами, Украина сегодня представляет из себя сторону, абсолютно недоговороспособную по всем вопросам», – заключил Мирошник.

Напомним, в Луганской народной Республике в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с позиций ВСУ погиб защитник Донбасса.

Кроме того, в Донецке отметили, что в Донбассе украинские каратели устроили обстрел населённого пункта, ранили мирного жителя, после чего защитники ДНР нанесли ответный удар.