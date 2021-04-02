Украинские больницы исчерпали ресурс для борьбы с пандемией

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина не справляется с пандемией коронавирусной инфекции – переполненные больницы забиты умирающими от ковида.

Об этом в интервью российскому публицисту Сергею Задумову заявил экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас украинские больницы забиты умирающими от COVID-19 людьми. Например, в Одессе отдельный военный госпиталь и вот уже городские и областные больницы практически исчерпали свой ресурс койко-мест и реанимационных мест.

В миллионном городе Одессе умерло за прошлые сутки 30 человек. В Москве больше, но Москва в двадцать раз больше. Это очень высокие цифры, тем более что они официальные. Главный инфекционист, не врач с YouTube, а официальное лицо, заявил: «Все показатели по смертности умножайте на десять», – сказал Васильев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина по статистике теряет из-за эпидемии COVID-19 в день столько же, сколько теряли части ВСУ в Иловайском котле.