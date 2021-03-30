Подпишись на рассылку
30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Ежедневный Иловайск»: на Украине смертность от ковида сравнялась с самыми кровавыми днями в Донбассе

Новости Украины

Украина по статистике теряет из-за эпидемии COVID-19 в день столько же, сколько теряли части ВСУ в Иловайском котле.

Об этом в интервью политологу-майданщику Юрию Романенко заявил основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На прошлой неделе я смотрел статистику смертности от коронавируса, 362 человека погибло за один день. Для сравнения, в Иловайске за один день погибло официально и не идентифицированных тел – 366. За один день мы имеем Иловайск в больницах.

В Киеве доктора даже не могут положить своих близких и родных, и не только в Киеве, такая же ситуация в Одессе, Харькове, Николаеве, Житомире. Происходит коллапс, потому что большинство коронавирусного фонда ушли на дороги, потому что их было легче пилить», – сказал Друзенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что отказ украинских властей от российской вакцины «Спутник V» связан с невозможностью проворачивать коррупционные схемы, а не с нежеланием покупать препарат у «агрессора».

Также, ранее в Донецке заявили, что медицинские учреждения ДНР будут оказывать реабилитационную помощь перенесшим коронавирус жителям временно подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также других русскоязычных областей.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть