«Ежедневный Иловайск»: на Украине смертность от ковида сравнялась с самыми кровавыми днями в Донбассе

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина по статистике теряет из-за эпидемии COVID-19 в день столько же, сколько теряли части ВСУ в Иловайском котле.

Об этом в интервью политологу-майданщику Юрию Романенко заявил основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе я смотрел статистику смертности от коронавируса, 362 человека погибло за один день. Для сравнения, в Иловайске за один день погибло официально и не идентифицированных тел – 366. За один день мы имеем Иловайск в больницах.

В Киеве доктора даже не могут положить своих близких и родных, и не только в Киеве, такая же ситуация в Одессе, Харькове, Николаеве, Житомире. Происходит коллапс, потому что большинство коронавирусного фонда ушли на дороги, потому что их было легче пилить», – сказал Друзенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что отказ украинских властей от российской вакцины «Спутник V» связан с невозможностью проворачивать коррупционные схемы, а не с нежеланием покупать препарат у «агрессора».

Также, ранее в Донецке заявили, что медицинские учреждения ДНР будут оказывать реабилитационную помощь перенесшим коронавирус жителям временно подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также других русскоязычных областей.