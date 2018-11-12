Украинские цены на газ взвинтили ради американских компаний

12.11.2018, Киев, Игорь Петров

На встрече премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра энергетики США Рика Пери обсуждался вопрос вхождения в Украину американских газодобывающих компаний.

Такое предположение высказал на пресс-конференции в Киеве политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, речь шла о заходе американских газодобывающих компаний на украинский рынок. Для этого сейчас готовится почва в виде повышения тарифов для потребителей на газ и в виде сокращения числа субсидиантов. Американцы зайдут на наш рынок тогда, когда будет выгодно продавать газ потребителям по импортному паритету, то есть по завышенным ценам», – сказал эксперт.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, США принуждают Украину покупать дорогой американский газ.