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11.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Крым, Культура, Россия, Украина
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Украинские чиновники постят селфи из Амстердама. Сегодня – суд по скифскому золоту

Сегодня в Амстердаме будет рассматриваться апелляция крымских музеев по «скифскому золоту» – коллекции, которую власти Нидерландов не хотят возвращать на полуостров из-за его российского статуса.

Замминистра информации Украины Эмине Джеппар вместе с министром культуры Евгением Нищуком и другими чиновниками уже прибыли в столицу Нидерландов, о чем похвастались, опубликовав фотографии.

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Напомним, коллекция изделий скифского золота была выставлена в голландском музее Алларда Пирсона в начале февраля 2014-го года.

Однако под предлогом Русской весны голландцы отказались вернуть коллекцию музеям Крыма –  Украина объявила о своих претензиях на ценности. В декабре 2016-го Окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты Украине, но крымские музеи подали апелляцию на это решение.

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