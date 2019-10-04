Украинские чиновники разворовали больше половины подаренного НАТО имущества

04.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

В ходе внеплановой проверки в так называемой зоне «ООС» комиссия оперативно-тактической группировки «Север» выявила в подразделениях ВСУ отсутствие 60% военного имущества, полученного в качестве материально-технической помощи от стран-партнеров НАТО.

Об этом в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Подобная проверка, по его словам, была организована в связи с участившимися случаями утраты и хищения военного имущества.

«Уже в первые дни проверки основных складов товарно-материальных ценностей выявлено отсутствие 60% военного имущества, переданного странами-партнерами блока НАТО в качестве материально-технической помощи. Было выявлено отсутствие автономных печей отопления и твердого топлива к ним, а проведение строевого смотра личного состава соединений показало необеспеченность личного состава зимней формой одежды и индивидуальными средствами бронезащиты», – рассказал Осадчий.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР уже сообщали, что проверка в одной из находящихся в зоне «ООС» бригад ВСУ выявила очередную недостачу приборов ночного видения, поставляемых на Украину в рамках военной помощи из США.