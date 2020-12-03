Украинские депутаты имеют право петь гимны других стран – эксперт

03.12.2020, Киев, Игорь Петров

Давление на депутатов Сюртовской ОТО, исполнявших гимн Венгрии после присяги, приведет к очередному осложнению отношений Киева и Будапешта.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Вся история с венгерскими депутатами высосана из пальца. Нет никаких законов, которые бы запрещали депутатам петь то, что они хотят. За что СБУ возбудила дело на них – непонятно. Были проведены обыски в венгерских организациях, официальные представители Венгрии уже высказались по этому поводу. Думаю, все это приведет к дальнейшему осложнению отношений с Венгрией.

Конечно, украинской власти неприятно, что депутаты после принятия присяги поют гимн соседней страны. Кто вам виноват, если вы сразу после выборов поднимаете тарифы на газ и принимаете другие подобные решения показывая, что вы – не мать, а мачеха, причем не только в отношении венгров, но и в отношении всех жителей страны разных национальностей. Там видят отношение украинской власти – то завод закроем, то налоги повысим, то пенсию отберем за счет девальвации. А потом власть возмущается, почему у людей нет патриотизма. Потому и нет», – сказал Семченко.