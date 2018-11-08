Украинские депутаты начали косить под сумасшедших

08.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Депутаты Верховной рады, возомнившие себя запорожскими казаками и написавшие «письмо Путину», зря надеются на получение справки психбольных – в будущем их ждет неизбежное наказание.

Об этом в своем блоге заявил экс-парламентарий Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, представление с участием депутатов от фракций БПП и «Народного фронта», хоть и показывает душевное расстройство парламентариев, но не позволяет им «откосить» от грядущей ответственности.

«Парламент Украины сошел с ума. Видно, надолго. Думаю, в будущем, врачам психоневрологического диспансера, будет очень много работы… Не в интересах, а вопреки воле народа, «народные депутаты» из фракций Пети и Сени, придумали эту сценку в парламенте. Уже только за эти действия у них есть возможность получить справку о том, что они психически тяжело больные”, – полаагет Журавко.

“Думаю, вам, сегодняшним народным депутатам, такая инсценировка, которую вы «сообразили» в стенах парламента, не удалась. Все врачи психбольниц, как украинских, российских, европейских, откажутся дать вам справку с диагнозом «душевно больной». Поэтому граждане, депутаты Украины, за вами плачет тюрьма. Притом на пожизненные сроки», – заявил политик.

Напомним, накануне депутаты зачитали письмо, подобное тому, что запорожские казаки якобы писали турецкому султану в XVII веке.

В нем они всячески оскорбляли президента РФ и уверяли его в том, что Украина не достанется России.