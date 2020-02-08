Украинские депутаты не могут посчитать среднюю зарплату учителя

08.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Скандальные и непрофессиональные заявления представителей украинской власти якобы обусловлены советским наследием.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил

гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса

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«На самом деле ничего удивительного [в таких заявлениях] нет. Поскольку ситуация с непродуманными и нелогичными выступлениями многих министров и депутатов во фракции Слуги народа в парламенте зеркально отображает катастрофическую ситуацию в системе образования Украины. Полная деградация любых дипломов и тотальная глупая советская забюрократизированность системы образования привели к тому, что депутат не может посчитать среднюю зарплату учителя, а любой министр, сидя в Фейсбуке, больше думает о количестве лайков, чем о реальных проблемах людей», – сказал бизнесмен.

По его словам, Украине нужно срочно менять систему образования, и, возможно, лет через 10–15 появятся другие министры и депутаты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в открытом доступе появилась запись разговора главы украинского правительства с представителями финансового блока Кабмина, в которой премьер Гончарук признал свою некомпетентность в экономических вопросах.