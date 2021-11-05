Украинские депутаты с переменным успехом выгоняют друг друга из Рады

05.11.2021 16:30 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутата Рады от партии «Слуга народа» Галину Третьякову (см. заглавное фото) лишили права участия в ближайших пяти пленарных заседаниях парламента.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ был внесён представителями всех фракций и одобрен профильным комитетом. Причиной такого решение стало высказывание Галины Третьяковой о гибели бывшего коллеги по монобольшинству Антона Полякова.

«Пани Галина говорила о врагах. Так враг – она сама. И для фракции «Слуга народа», и для всех окружающих людей. И такие люди не должны быть в парламенте вообще. Потому что они являются позором этого парламента. И я думаю, что вопрос должен стоять не об отстранении на пять пленарных заседаний, а о лишении мандата. И это должно идти от президента. Потому что если президент себя уважает, то таких людей в его окружении быть не должно. Но это его выбор», – сказала депутат Анна Скороход, любовница покойного.

В ходе голосования отстранение поддержали 234 депутата. Против были трое, ещё пятнадцать воздержались.

Однако одним отстранением не закончилось. В тот же день глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия внёс постановление об отстранении депутата Ирины Геращенко также на пять пленарных заседаний – за заявление, которое она сделала в сентябре 2019 года.

Но депутаты не поддержали эту инициативу – за отстранение Геращенко выступили 190 депутатов, голосование было провалено.

После этого Ирина Геращенко выступила со встречным предложением – выгнать из зала уже Давида Арахамию. Также на пять пленарных заседаний.

«Сегодня на Украине 32 тысячи украинок наравне с мужчинами воюют, защищая страну. Пять тысяч из них – это офицерки. И вчера всем им дал пощёчину глава фракции монобольшинства Давид Арахамия, заявив, что у воюющей страны женщина не может быть министром обороны . То есть Таран, который довёл армию до цугцванга, может, а женщина, которая дала бы жару в том министерстве, не может», – возмутилась она.

Однако требование Ирины Геращенко не было зарегистрировано в текущей повестке дня, и потому голосование не проводилось.