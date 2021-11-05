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05.11.2021 16:30 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Украинские депутаты с переменным успехом выгоняют друг друга из Рады

Новости УкраиныДепутата Рады от партии «Слуга народа» Галину Третьякову (см. заглавное фото) лишили права участия...

Депутата Рады от партии «Слуга народа» Галину Третьякову (см. заглавное фото) лишили права участия в ближайших пяти пленарных заседаниях парламента.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ был внесён представителями всех фракций и одобрен профильным комитетом. Причиной такого решение стало высказывание Галины Третьяковой о гибели бывшего коллеги по монобольшинству Антона Полякова.

«Пани Галина говорила о врагах. Так враг – она сама. И для фракции «Слуга народа», и для всех окружающих людей. И такие люди не должны быть в парламенте вообще. Потому что они являются позором этого парламента. И я думаю, что вопрос должен стоять не об отстранении на пять пленарных заседаний, а о лишении мандата. И это должно идти от президента. Потому что если президент себя уважает, то таких людей в его окружении быть не должно. Но это его выбор», – сказала депутат Анна Скороход, любовница покойного.

В ходе голосования отстранение поддержали 234 депутата. Против были трое, ещё пятнадцать воздержались.

Однако одним отстранением не закончилось. В тот же день глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия внёс постановление об отстранении депутата Ирины Геращенко также на пять пленарных заседаний – за заявление, которое она сделала в сентябре 2019 года.

Но депутаты не поддержали эту инициативу – за отстранение Геращенко выступили 190 депутатов, голосование было провалено.

После этого Ирина Геращенко выступила со встречным предложением – выгнать из зала уже Давида Арахамию. Также на пять пленарных заседаний.

«Сегодня на Украине 32 тысячи украинок наравне с мужчинами воюют, защищая страну. Пять тысяч из них – это офицерки. И вчера всем им дал пощёчину глава фракции монобольшинства Давид Арахамия, заявив, что у воюющей страны женщина не может быть министром обороны. То есть Таран, который довёл армию до цугцванга, может, а женщина, которая дала бы жару в том министерстве, не может», – возмутилась она.

Однако требование Ирины Геращенко не было зарегистрировано в текущей повестке дня, и потому голосование не проводилось.

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