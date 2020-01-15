Украинские депутаты стали «бабаями», которыми пугают детей

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители Украины настолько ненавидят представителей своей власти, что «народными» депутатами уже пугают детей, сравнивая их с персонажем славянской мифологии Бабаем.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил внефракционный депутат от Луганщины Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во время поздравления детей с Новым годом в своём округе в Лисичанске, в Рубежном, по всей Луганщине, я спрашивал детей, кто хочет стать депутатом. Сначала было гробовое молчание, потом родители начали говорить детям: «Выходите на сцену. будут подарки». И после выхода из Дворца культуры один отец мне говорит: «Сергей Владимирович, дети боятся, потому что в каждой семье говорят, что депутат, как Бабай, которым пугают людей», – рассказал парламентарий.

Также он уточнил, что причина народной ненависти к представителям украинской власти лежит в том, что они три десятилетия грабят страну, которая с каждым годом нищает всё больше.

«Далее. Иду тут по коридорам, меня спрашивают: «Сергей Владимирович, такой позитивный человек, нормальная улыбка. Почему постоянно с трибуны звучат не аплодисменты власти, а критика?». Потому что сердце кровью обливается – 28 лет грабят страну. На каждой встрече люди мне говорят: «Уже бы люстра упала – была бы народная люстрация».

Разграблены все предприятия, все министры, которых избирали в этом зале монобольшинством, насчитывают себе миллиарды гривен, а шахтёры снова не получили миллиард двести миллионов гривен! Шахты затапливаются, сотни тысяч рабочих мест теряются! Кормим Америку, Африку, завозя их уголь сюда», – возмутился Шахов.