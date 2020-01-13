Новый год Украина встретила дырой в бюджете, нищетой и безработицей

13.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вместо подарков в новом году Украина получала колоссальные экономические проблемы.

Об этом в ходе заседания согласительного совета Верховной рады заявил внефракционный депутат от Луганщины Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что 2020 год начался с огромной дыры в бюджете. И Новый год нам принёс не подарки, а большую трагедию не только упавшим в Иране самолётом, а вообще с людьми, которые живут в нашей стране.

Сегодняшняя проблема состоит из безработицы, роста цен на тарифы, сегодня недополучают города, сёла и районы деньги в размере десяти миллиардов гривен, а это понесёт за собой огромную проблему отсутствия строительства школ, средств здравоохранения, зарплат и выплат шахтёрам, которые ждут своих денег годами», – возмутился парламентарий.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин заявил, что рост минимальной зарплаты украинцев не компенсирует роста цен на продукты питания, которые уже превысили европейский уровень.