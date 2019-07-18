Украинские депутаты стали мировыми лидерами по неадекватности

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не может претендовать на государственность, пока у нее не сформирована нормальная национальная элита.

Об этом в эфире радио «Вести FM» заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди украинских депутатов, настоящих и бывших, есть такие экземпляры, которые редко попадаются. Я немного знаю парламентский корпус, европейский – есть странноватые депутаты во многих странах. Но таких, как на Украине, конечно, таких практически нет. Украина претендует до сих пор на то, чтобы быть государством, но до конца ответственную элиту она не сформировала», – сказал сенатор.

По его словам, зачастую в Раду идут по принципу по принципу «Кто громче вопит против России».

«Так попали такие депутаты, как Фарион. Сумасшедшая женщина, которой место в зоопарке. Причем, даже табличку можно было бы повесить, что это «Фарион, особый экземпляр, бывший депутат, патологическая расистка, русофобка и просто больная женщина». Либо в психлечебницу – это гуманный был бы способ. И таких, ведь, довольно много», – заявил Пушков.