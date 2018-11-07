Украинские депутаты выставили себя полными дебилами

07.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Сегодняшний сомнительный перфоманс депутатов-националистов в Верховной Раде, изображавших написание письма российскому президенту Владимиру Путину – по аналогии с письмом казаков турецкому султану – обернулся конфузом.

Известный видеоблогер Анатолий Шарий обратил внимание на снимки трибуны Верховной Рады, где видно, что депутаты «подписывают» лист бумаги, спрятанный в пластиковый файл.

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«Ото потролили ватку». Парламентарии в парламенте страны, решившей все свои проблемы, сыграли сценку с написанием письма Путину. Как будто дабы особо подчеркнуть абсурдность происходящего в высшем законодательном органе цирка, пишут через пластиковый файл. Самый конченый Парламент за всё время», – констатировал Шарий.