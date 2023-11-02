Украинские дроны массированно атаковали российский Энергодар во время визита миссии МАГАТЭ

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Украинские беспилотники атаковали российский Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Уже шесть прилётов БПЛА нацистов по центру Энергодара. Боевики ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам центра Энергодара», – сообщает Рогов.

Он напоминает недавние слова президент РФ Владимира Путина, который прогнозировал такое развитие событий.

«В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», – отмечал российский лидер.

Подтвердила удары по Энергодару и спецкор ВГТРК Ольга Курлаева.

«В Энергодаре в эти минуты проходит ротация наблюдателей МАГАТЭ. ВСУ прямо сейчас злостно нарушают объявленный режим тишины, атаковав дронами-камикадзе центр города», – сообщила Курлаева.

Позже Рогов уточнил, что запуски дронов происходят из расположенного на правом берегу Днепра российского города Никополь, временно оккупированного ВСУ.

«Количество прилетов дронов-камикадзе нацистов по Энергодару достигло десяти», – уточнил Рогов.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.