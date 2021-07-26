26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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Украинские эксперты разоблачили фейки и манипуляции правительства с энерготарифами

Новости УкраиныУкраинское правительство нагло обманывает народ, утверждая, что на Украине тарифы на электроэнергию якобы намного...

Украинское правительство нагло обманывает народ, утверждая, что на Украине тарифы на электроэнергию якобы намного ниже, чем в Европе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор «Института города» Александр Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас правительство распространяет разные фейки о стоимости электроэнергии на Украине в сравнении со странами Европы. У них уже где-то месяц висит картинка, где в самом верху Украина – 1,22 гривны за киловат. А дальше идут страны с высокой стоимостью электроэнергии.

Если перевести в евроценты, то Украина – это приблизительно три евроцента, Болгария – десять, Эстония – тринадцать, Латвия – шестнадцать, Австрия – двадцать, Ирландия – двадцать четыре, Германия и Франция – тридцать. Представляете, какой намёк? Что у украинцев самая дешёвая электроэнергия.

Понятно, что это манипуляция и спекуляция. Чтобы быть корректным, то необходимо сравнивать с доходами украинцев. Так вот, если средняя зарплата в первом полугодии 2021 года была 13543 гривны, то стоимость одного киловатта – 0,09% от зарплаты.

А если взять самую дорогую электроэнергию в Дании и Германии, то там стоимость одного киловатта – 0,007% от средней зарплаты. То есть, более чем в десять раз меньше платят немцы, относительно к доходам. И то же самое и во всех остальных странах», – сказал Сергиенко.



В свою очередь, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что это не единственный обман украинского руководства – они даже осеннее повышение тарифов попытаются выдать за понижение.

«Я расскажу об одном из вариантов будущих возможных манипуляций со статистикой.

У нас НКРЕКУ даёт по среднему потреблению на домохозяйство 169 киловатт в месяц. Это средняя температура по палате. И получается ситуация, что даже если мы возьмём предложенную градацию – 1,2 гривен до 100 кВатт, 1,68 гривен – до 200 кВатт, 2,4 гривны до 300 кВатт.

То выходит, по подсчётам, если они будут показывать эти 168 кВатт, то граждане будут платить около 232 гривен, в сравнении с 282, которые сейчас за эти 168 кВатт. Таким образом, покажут как бы снижение цен. Это могут реально продать населению, что «мы о вас заботимся».

Но надо понимать, что это за 170 кВатт – это однокомнатная, может быть двухкомнатная, квартира, с минимальным набором техники, нет ни бойлера, ни других мощных потребителей электричества.

А те люди, которые раньше хотели уйти от повышения тарифов, ставили себе бойлеры, электрокотлы – все они уходят в отрыв.

Сейчас ценовое моделирование показывает – всё, что идёт свыше 300 кВатт по потреблению в месяц, итого мы увидим минимальное увеличение платёжек, де-факто, на 20% и выше. Чем больше потребление, тем этот отрыв от сегодняшнего показателя будет выше», – резюмировал эксперт.



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