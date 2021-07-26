Украинские эксперты разоблачили фейки и манипуляции правительства с энерготарифами

26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское правительство нагло обманывает народ, утверждая, что на Украине тарифы на электроэнергию якобы намного ниже, чем в Европе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор «Института города» Александр Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«У нас правительство распространяет разные фейки о стоимости электроэнергии на Украине в сравнении со странами Европы. У них уже где-то месяц висит картинка, где в самом верху Украина – 1,22 гривны за киловат. А дальше идут страны с высокой стоимостью электроэнергии. Если перевести в евроценты, то Украина – это приблизительно три евроцента, Болгария – десять, Эстония – тринадцать, Латвия – шестнадцать, Австрия – двадцать, Ирландия – двадцать четыре, Германия и Франция – тридцать. Представляете, какой намёк? Что у украинцев самая дешёвая электроэнергия. Понятно, что это манипуляция и спекуляция. Чтобы быть корректным, то необходимо сравнивать с доходами украинцев. Так вот, если средняя зарплата в первом полугодии 2021 года была 13543 гривны, то стоимость одного киловатта – 0,09% от зарплаты. А если взять самую дорогую электроэнергию в Дании и Германии, то там стоимость одного киловатта – 0,007% от средней зарплаты. То есть, более чем в десять раз меньше платят немцы, относительно к доходам. И то же самое и во всех остальных странах», – сказал Сергиенко.

В свою очередь, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что это не единственный обман украинского руководства – они даже осеннее повышение тарифов попытаются выдать за понижение.

«Я расскажу об одном из вариантов будущих возможных манипуляций со статистикой. У нас НКРЕКУ даёт по среднему потреблению на домохозяйство 169 киловатт в месяц. Это средняя температура по палате. И получается ситуация, что даже если мы возьмём предложенную градацию – 1,2 гривен до 100 кВатт, 1,68 гривен – до 200 кВатт, 2,4 гривны до 300 кВатт. То выходит, по подсчётам, если они будут показывать эти 168 кВатт, то граждане будут платить около 232 гривен, в сравнении с 282, которые сейчас за эти 168 кВатт. Таким образом, покажут как бы снижение цен. Это могут реально продать населению, что «мы о вас заботимся». Но надо понимать, что это за 170 кВатт – это однокомнатная, может быть двухкомнатная, квартира, с минимальным набором техники, нет ни бойлера, ни других мощных потребителей электричества. А те люди, которые раньше хотели уйти от повышения тарифов, ставили себе бойлеры, электрокотлы – все они уходят в отрыв. Сейчас ценовое моделирование показывает – всё, что идёт свыше 300 кВатт по потреблению в месяц, итого мы увидим минимальное увеличение платёжек, де-факто, на 20% и выше. Чем больше потребление, тем этот отрыв от сегодняшнего показателя будет выше», – резюмировал эксперт.