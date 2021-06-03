Украинские эксперты уверяют, что Юго-Восток превращается в Галичину

03.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Лишь считанные проценты граждан Украины не поддерживают «реинтеграцию» Донбасса в состав Украины..

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife TV» заявил обслуживающий интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социологический опрос звучал так: «Что вы думаете о подходе, по которому реинтеграция неподконтрольных территорий должна быть постепенной, не должна произвести к новым конфликтам в украинском обществе?». Пять процентов респондентов ответили, что скорее не поддерживают, и три процента совсем не поддерживают. Судя по всему, эти люди совершенно не поддерживают любую интеграцию Донбасса», – сказал Саакян.

При этом на фоне таких показателей лишь семь процентов украинцев готовы поддержать полную амнистию участников войны на Донбассе, в чём солидарны как Восток Украины, так и Галичина. Об этом заявила эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко.

«Есть определённый консенсус, Восток и Запад Украины по так называемой полной амнистии – амнистия всех, несмотря на то, что они сделали. На Востоке и на Западе только семь процентов наших сограждан это поддерживают. Цифры практически идентичные на Западе и на Востоке. Это непопулярная мера», – заключила Тищенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что необходимо все силы бросить на внутренние проблемы, тогда как на данный момент в Донбассе ничего нужного Украине нет , особенно это касается населения.