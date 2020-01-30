Украинские евреи требуют прекратить героизацию участников холокоста

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Настоящими героями Украины являются ветераны Великой Отечественной Войны, среди которых были не только украинцы, а не пособники нацистов и коллаборанты.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Общественник возмутился тем, с какими почестями на Западной Украине был похоронен один из командиров нацистской дивизии СС «Галичина» Михаил Мулык.

«Эти люди не могут быть героями. Никакой убийца мирного населения, женщин и детей не может ни при каких быть героизирован. Он может быть только погребён, скромный крест, какое-нибудь обозначение. Но это не могут быть герои Украины, назначенные, например, Верховной радой, объявленные героями, борцами за независимость, которые приравнены к участникам боевых действий и ветеранам войны.

Я считаю, что продолжающаяся героизация, мемориализация людей, которые участвовали в преступлениях против человечности, военных преступников является огромной ошибкой и преступлением против украинского народа.

Дело в том, что это идет вразрез с европейскими ценностями, теми ценностями, которые исповедует сейчас весь цивилизованный мир. Украина должна, наоборот, прекратить героизацию нацистских коллаборантов, должна раз и навсегда осудить этих людей, должны быть внесены изменения в соответствующие законы, должна прекратиться их реабилитация и героизация», – заявил Долинский.

«Сейчас, находясь перед мемориалом Славы, памятником тем людям, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом, с самым страшным злом ХХ века, я хочу сказать, что это были подлинные герои – украинцы, русские, евреи, татары, люди других национальностей, которые защитили нас и благодаря которым мы живем», – добавил общественник.

Напомним, Михаила Мулыка похоронили в Ивано-Франковске с воинскими почестями в участием людей в гитлеровской военной форме и под флагами УПА и дивизии СС «Галичина». В церемонии приняли участие несколько десятков человек, среди которых мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, председатель облсовета Александр Сич, а также секретарь и депутаты городского совета.