29.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Медицина, Политика, Сельское хозяйство, Украина
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Украинские фермеры вынуждены уничтожать свои урожаи


Украинские фермеры из-за закрытия продовольственных рынков вынуждены уничтожать урожай, что оставляет их без средств к существованию. Так, один из фермеров с Винницкой области был вынужден перекопать большой урожай лука. На очереди – редька, редиска и картошка.

Об этом сообщили в информационном агентстве «Главные новости», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас посажен зелёный лук. Рынки у нас закрыли, сбывать негде. Этот лук стоил 18 гривен за килограмм – это именно то, что мы называем «иммунитетом», то, как вы можете бороться с коронавирусом, если будете есть витамины», – сказал фермер.

Он также добавил, что перекапывать придётся также и редиску, редьку, картошку и прочие сельскохозяйственные культуры.

Напомним, накануне из-за закрытия крупного оптового рынка в Херсонской области сотни внезапно обнищавших фермеров устроили акцию протеста и перекрыли трассу международного значения.

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