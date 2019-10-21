Украинские госбанки продвигают на рынке продукцию страны-конкурента

21.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинское правительство успешно выживает с рынка отечественных производителей сельскохозяйственной техники.

Об этом в киевском еженедельнике «Зеркало недели» пишет заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин.

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Он отмечает, что государственный «Укргазбанк» выдает льготные кредиты под 10,5% на приобретение транспорта, сельхозтехники и оборудования белорусского производства.

«Вы не ослышались, украинский госбанк продвигает на нашем рынке продукцию страны-конкурента. Не верите? Зайдите на его сайт… За наших аграриев, конечно, можно порадоваться. Но зачем Кабмин, контролируя все госбанки, выживает с рынка своих же производителей (сельхоз)техники!? Причем небезуспешно: в 2014–2018 гг. выпуск тракторов в Украине сократился на 11%, сеялок – на 14, культиваторов – на 22, плугов – на 32, косилок – на 38%. Выпуск же зерноуборочных комбайнов упал со 100 ед. (2015) до 47 (2018)», – пишет экономист.

По его словам, похожую программу реализует и государственный «Укрэксимбанк», предоставляя кредиты на срок до пяти лет для покупки белорусской продукции.

«Правительство же Беларуси компенсирует «часть процентной ставки по кредиту в размере 2/3 учетной ставки НБУ, но не более 8% годовых». Ну чем не досрочное выполнение планов президента и премьера? Тут тебе и длинное финансирование, и учетная ставка НБУ, и доступный кредит бизнесу, и поддержка производства. Одна лишь незадача – делает это все правительство Беларуси для продвижения своей продукции на нашем рынке с помощью наших же госбанков», – возмущается Кораблин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Белоруссия воспользовалась украинским кризисом и за пять лет превратилась в территорию, через которую осуществляются поставки украинских товаров в Россию и постсоветские страны и обратно.