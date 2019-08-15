Белоруссия превратилась в офшор Восточной Европы

15.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия сполна воспользовалась украинским кризисом и за пять лет превратилась в территорию, через которую осуществляются поставки украинских товаров в Россию и постсоветские страны и обратно.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил украинский политолог Руслан Бортник.

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«Лукашенко может стать сегодня одним из ключевых переговорщиков. Не просто «столом» переговоров, а переговорщиком между Украиной и Кремлем… Лукашенко сегодня является одним из тех, кто пытается конкурировать в украинском кейсе за право быть главным переговорщиком. Вместе с Макроном, Меркель и другими лидерами.

Конечно, Украина нужна Белоруссии, потому что сегодня белорусские товары через Украину имеют доступ к европейским рынкам – заезжают белорусские товары, становятся украинскими и едут в Евросоюз, а Украина через Белоруссию имеет доступ к российским рынкам и рынкам бывшего Советского Союза по тому же принципу. Белоруссия вообще превратилась в своеобразную офшорную экономическую зону сегодня в Восточной Европе. В полной мере Белоруссия воспользовалась украинским кризисом, и пытается доиграть эту партию», – заявил Бортник.