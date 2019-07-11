11.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские гранатомётчики подорвались на учениях в Донбассе

В ходе проведения учебных стрельб украинских военных на полигоне в зоне проведения «ООС» произошёл подрыв гранатомётного выстрела.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, от источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север» разведка Народной милиции ЛНР продолжает получать информацию о происшествиях в подразделениях ВСУ.

«В ночь с 10 на 11 июля в районе населенного пункта Попасная при проведении учебных стрельб из АГС-17 в результате разрыва гранатомётного выстрела во время стрельбы погиб один военнослужащий 54-й бригады и двое получили ранения», – рассказал Иван Филипоненко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в результате открытия огня без команды во время проведения учебных стрельб на полигоне в зоне проведения «ООС» украинский военнослужащий убил одного и ранил двух своих сослуживцев.

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