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20.08.2021 15:37 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Польша, Россия, русофобия, Украина
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Украинские и польские русофобы попадут под действие закона Хинштейна

Новости УкраиныВнесенный в Госдуму законопроект, который запрещает русофобам посещать Россию, направлен против людей, возбуждающих ненависть...

Внесенный в Госдуму законопроект, который запрещает русофобам посещать Россию, направлен против людей, возбуждающих ненависть по национальному, расовому или половому признаку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде рассказал» глава комитета Госдумы по информационной политике и автор законопроекта Александр Хинштейн.

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У него поинтересовались, как будут определять русофобов.

«По действиям таких людей, которые совершаются ими публично. В том числе по сообщениям в Сети. В целом не важно, где именно человек это сделал — в СМИ или в интернете позволил себе возбуждать ненависть по национальному, религиозному, расовому, половому признаку — мы предлагаем въезд такому гражданину в Россию запретить», – сказал Хинштейн.

По его словам, решение о запрете на въезд будет принимать МВД.

Также политик отметил, что законопроект рассмотрит новый состав Госдумы, а окончательное его принятие планируется до конца года.

Собеседник издания добавил, что поводом для законопроекта стали в том числе и русофобские проявления в бывших республиках СССР.

При этом депутат подчеркнул, что, например, поляки, отрицающие холокост, тоже не смогут въехать в Россию.

«Любое унижение людей по расовому или национальному признаку и возбуждение вражды не имеет конкретных границ. Нельзя сказать, что возбуждать ненависть к русским нельзя, а против кого-то другого — можно. Мы не просто предлагаем закрыть въезд для тех, кто позволяет себе шовинистические расистские выходки. Мы предлагаем распространить это и на тех, кто отрицает приговор нацистам в Нюрнберге, кто оскверняет памятники защитникам отечества, распространяет заведомую ложь о действиях СССР в годы Великой Отечественной, о ветеранах войны», – рассказал глава комитета.

«То есть это может коснуться немалого числа граждан Украины?», – уточнила газета.

«В том числе. Те, кто сносят памятники нашим героям, не имеют права въезжать в нашу страну», – резюмировал Хинштейн.

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