Украинские каратели шокированы суммой, потраченной Киевом на освобождение убийцы Маркива

06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина потратила на защиту своего боевика в Италии Виталия Маркива 34 миллиона гривен, при этом на арестованных в России не тратит ни копейки.

Об этом в своем блоге заявил экс-командир украинского националистического батальона «Крым» Станислав Краснов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинаются, как всегда, очень противные и неприятные истории …

34 миллиона гривен – это нормально потратить Минюста в защиту Виталия Маркива? В то время, когда в России, в ужасных нечеловеческих условиях держится огромное количество наших граждан, на защиту которых не выделяется ни копейки? (Я знаю об этом очень хорошо, не в теории).

В то время, когда сотни добровольцев, многие по сфабрикованным делам, находятся в украинских тюрьмах в нечеловеческих условиях?

Конечно, Виталий не имеет отношения к этому, и в вину ему это ставить нельзя. И конечно я не призываю, что ему не надо было помогать. Я говорю о том, что очень цинично и подло поступают те, кто выделяет такие средства на одного ветерана, не выделяя другим вообще ничего.

Оказалось, что семье Виталия Маркив еще год назад дали квартиру в Киеве. А добровольцам, сидящих в украинских тюрьмах по сфальсифицированным делам (так боролись с контрабандой и коррупцией) – государство даст жилье? Или наоборот – вытянет из семей все до последней копейки на суды и адвокатов? Очень надеюсь, что сам Виталий не втянется в эту всю политическую грязь, а когда придет в себя, сделает правильные выводы.

p.s. Если бы Виталия Маркива арестовали у нас, а не в Италии, за это же (как это произошло очень много с кем), он бы так и сидел, и никто бы ему не помог и не вытащил», – написал Краснов.

В Италии по решению Миланского апелляционного суда освобожден ранее приговорённый к 24 годам тюрьмы украинский эмигрант – боевик АТО Виталий Маркив, в 2019 году признанный виновным в убийстве в 2014 году под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

В кампании по обелению убийцы участвовал глава МВД Украины Арсен Аваков.