Украинские Карпаты полностью вырубят «для строительства ветряков»

05.09.2025 20:17
Высокогорные леса в Карпатах будут вырублены ради строительства ветряных электростанций, что пагубно скажется на природе всего региона.

Об этом на заседании Верховной Рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Происходит большое количество попыток построить альтернативную энергетику на Украине.

Но что при этом происходит на Закарпатье? Мощности в полтора гигаватта одна из компаний планирует построить, вопреки здравому смыслу, в высокогорье украинских Карпат», – сказала депутат.

Она подчеркнула, что такая стройка будет нарушать ряд законов Украины о градостроительстве и защите окружающей среды, и очень не понравится соседям-европейцам.

«Эти планы строительства ветряков не учитывают никаких международных природоохранных обязательств Украины по сохранению природы, ландшафтного и биоразнообразия.

Местами для установки ветряков выбрали высокогорные хребты украинских Карпат. Такого подхода нет ни в одной стране ЕС. Такой подход недопустим, если мы хотим сохранить эту зону как часть рекреационных возможностей.

А мы просто хотим уничтожить украинские Карпаты руками нескольких дельцов, которые решили, что могут взять кредиты на разрушение украинских Карпат…

При строительстве этих ветряков прямо нарушаются наши обязательства евроинтеграции, это оценка воздействия на окружающую среду. Никакой оценки влияния на окружающую среду проведено не было, подкупили общины. Это разрушение Карпат на поколения!» – резюмировала она.

