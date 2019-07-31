Украинские компании начали инвестировать в российский Крым

31.07.2019, Симферополь, Олег Кравцов

На территории Крыма, несмотря на угрозу западных санкций, зарегистрировалось более трех тысяч зарубежных компаний из 60 стран.

Об этом «Известиям» рассказала заместитель председателя совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

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По данным за 2018 год, на территории Крыма зарегистрировано порядка 3352 субъектов хозяйствования, учредителями которых являются иностранные организации и физические лица из 60 стран.

«В 2017 году было зарегистрировано 2419 юридических лиц, учредителями которых являлись иностранные организации и физические лица из 56 стран. Таким образом, их количество увеличилось на 39%», – говорит Кивико.

Она уточнила, что в основном это фирмы и физические лица с Украины, Кипра, а также из Белорусии, Армении, Турции, Казахстана, Германии, Великобритании, Виргинских и Сейшельских островов, Израиля, США и других стран.

Постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что повышенный интерес зарубежных инвесторов к вложениям в экономику Крыма наблюдается с прошлого года.

«Иностранцев, как правило интересуют туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство и виноделие. Однако последние два года мы фиксируем повышенное внимание к производственным и энергетическим мощностям региона», – уточнил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

По его словам, чтобы не попасть под санкции, международные инвесторы заходят в Крым не напрямую со своей вывеской, а идут через двухуровневую систему инвестирования.

«Они покупают либо создают российское предприятие, которое сможет совершать сделки в регионе. Так сделали многие иностранные фирмы, которые работали здесь до воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, крупные зарубежные компании, чтобы не сталкиваться со сложностями за границей, открывают в республике дочерние компании и работают под другим брендом», – добавил Назаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Крымский мост помогали строить американские, немецкие, нидерландские и финские компании.