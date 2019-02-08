08.02.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские летчики-испытатели лишены тех льгот, которые имеют их российские коллеги.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине парламент до сих пор не утвердил звание «Заслуженный летчик-испытатель Украины». Льготы по пенсиям полностью убрали. Средняя пенсия летчика-испытателя – 10 тысяч гривен, при том, что наши испытатели – авторы огромных мировых рекордов. Но они не имеют даже льгот шахтеров. Даже у погибших летчиков дети не имеют право на льготы при поступлении в вузы. Наших летчиков-испытателей с удовольствием ждут в России. Дают работу, но она связана с секретностью. Поэтому дают гражданство”, – сказал Червоненко.

По его словам, обучение летчика-испытателя стоит минимум миллион долларов.

“У нас сегодня никто не учит. Не хотят вносить эту профессию в реестр. Оклад тем, кто летает на испытаниях новых самолетов, дают до 40 тысяч гривен. В России пенсия у летчика-испытателя – 5 тысяч долларов, у нас – до 10 тысяч гривен [менее 400 долларов]. 80% российских летчиков-испытателей – Герои России, у нас звание не хотят давать», – добавил экс-министр.

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