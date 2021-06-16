16.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Киев долгое время пребывал в уверенности, что Россия не сумеет достроить газопровод «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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«Украинские политики и чиновники обнаружили, что «Северный поток — 2» («СП-2») — это не морок и не продукция «Мосфильма», а факт объективной действительности. Поэтому последнюю неделю мы практически в ежедневном режиме наблюдаем их высказывания о печальном будущем Украины. Долгое время Киев пребывал в «теплой ванне», слепо веруя в могущество США и их санкций, а также прислушиваясь только к тем экспертам, которые вещали о невозможности достроить «СП-2», – отмечает Фролов.

Он добавляет, что прозрение наступило после отказа США от санкционного давления на проект и укладки первой нитки газопровода.

По его словам, единственным деятелем, который уже давно говорил о почти неизбежном запуске «СП-2», был нынешний глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«В текущих условиях Юрий Витренко не растерялся и распахнул перед изумленной аудиторией папку под заголовком «Среднеазиатский транзит», – продолжает автор.

Теперь Витренко говорит, что Украина видит большой потенциал в поставках газа из постсоветских республик Центральной Азии на рынок Европы.

«Украина видит этот потенциал на протяжении примерно 20 лет. Но его не замечают сами среднеазиатские республики. И дело не только в том, что к таким поставкам с недоумением отнесется Китай. Даже если бы такие поставки и начались, они бы обходились очень дорого. Ведь за транзит по территории России тоже пришлось бы платить. Примерно на том же уровне, на котором платит Украине за транзит «Газпром», – резюмирует Фролов.